توقعات السياحة العالمية لخسائر القطاع خلال 2020 بسبب "كورونا" × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت منظمة السياحة العالمية تحليلاً للوضع العالمى فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، لمعرفة تأثيره على قطاع السياحة العالمى، وقالت المنظمة: "تلك الأيام يعد قطاع السياحة حاليًا واحدًا من أكثر القطاعات تضرراً من تفشى مرض فيروس كورونا COVID-19، وتأثيره السلبى على كل من العرض والطلب على السفر.
وإليك توقعات المنظمة العالمية لخسائر قطاع السياحة خلال 2020:
1- قدرت المنظمة أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة من 1% إلى 3% خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم.
2- هذا الانخفاض يؤدى إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكى.
3- تلك الأرقام جاءت بالقياس بسيناريو سارس الذى انتشر عام 2002/2003 وتأثيره.
4- منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأكثر تضرراً بانخفاض أعداد السائحين بنسبة من 9% إلى 12% فى عام 2020 مقارنة بنمو كان متوقعاً من 5% إلى 6% في أوائل يناير.
5- التأثير الأكبر سوف يكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتعرض للإفلاس.
6- تتشابه المرحلة الحالية مع عام 2003 خلال وباء فيروس سارس SARS، وحرب العراق عام 1991، والحادى عشر من سبتمبر عام 2001، والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2009.
7- أبرز الأسواق عالية التأثير الصين، السوق العالمية الرائدة فى الإنفاق، وكذا على الأسواق الآسيوية الرئيسية الأخرى والوجهات الأوروبية مثل إيطاليا.
8- القيود المفروضة على السفر وإلغاء الرحلات الجوية أو تخفيضها أدت إلى انخفاض كبير فى توفير خدمات السفر (المحلية والدولية).
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