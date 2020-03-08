شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف حقيقة انحصار فيروس كورونا فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة انخفاض نسب الإصابة في كورونا مع قدوم فصل الصيف، قائلة :"لا يوجد أبحاث كافية لمعرفته طبيعة الفيروس المستجد، وهناك توقعات بأن فيروس كورونا المستجد تكون غالبًا في فترة الشتاء، ولكن لا يوجد تأكيد لانحصار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،: "مفيش دولة لديها القدرة لحصر كافة مصابى كورونا".

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وفي تعليقها عما تردد حول وجود علاج ومصل مصري ضد كورونا، قالت: "علاج كورونا سيأتى بالبحث العلمى من خلال الحالات المصابة.. والصين أكبر قدرة على تقديم أبحاث في هذا الصدد، ونحن نتشارك مع باقى الدول بالعينات والبيانات، ولكن لا يوجد علاج مصرى لكورونا".

وواصلت: "المصرى المصاب بكورونا الذى كان قادما من صربيا حالته حرجة وغير مستقرة، وأزمة كورونا مش قوته أو شدته ولكن سرعة انتشاره".