أخبار × 24 ساعة.. نقل مصابى "كورونا" بالأقصر إلى الحجر الصحى بمطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها "بدء نقل مصابى "كورونا" بالأقصر إلى الحجر الصحى بمطروح على متن طائرة خاصة "، و"التعليم تناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجارى "، و"الصحة: تحليل PCR متوفر بالمعامل المركزية ويحدد وجود فيروس كورونا "، "الصحة: تكلفة تحليل PCR للكشف عن الكورونا 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية "، و"الصحة تطلق حملة قومية للتطعيم بالمجان ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا "، و"دار الإفتاء: لا يجوز وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته فى رحم زوجته". بدء نقل مصابى "كورونا" بالأقصر إلى الحجر الصحى بمطروح على متن طائرة خاصة التعليم تناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجارى الصحة: تحليل PCR متوفر بالمعامل المركزية ويحدد وجود فيروس كورونا الصحة: تكلفة تحليل PCR للكشف عن الكورونا 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية الصحة تطلق حملة قومية للتطعيم بالمجان ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا دار الإفتاء: لا يجوز وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته فى رحم زوجته وزيرة الصحة: 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم لفيروس كورونا على باخرة الأقصر الصحة تكشف خريطة المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا بالجمهورية الصحة: جهاز جديد بالمطارات للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة بداية من الثلاثاء التنمية المحلية: 22.6 مليون جنيه تمويل إضافى لصندوق الوزارة للمشروعات صغيرة السياحة والآثار: المناطق الأثرية استقبلت آلاف الزائرين حسب المعدلات الطبيعية صور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى للتوظيف بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه Advertisements وزيرة البيئة تقود حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات.. صور الهجرة: افتتاح فروع للبنوك الوطنية وعروض سياحية للمصريين بالخارج وزير الأوقاف: يجوز إلغاء الحج بعد أخذ رأي أهل الاختصاص وأولي الأمر..فيديو التعليم العالى: تنفيذ 70% من المشروعات القومية للوزارة فيديو.. وزير الأوقاف يقترح منح الدكتوراه بنظام الأزهر القديم "شيخ العامود" وزير النقل يتابع المرحلة الأولى من تطوير الصحراوى الغربى "القاهرة ـ أسوان".. فيديو وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال أسابيع صور.. "الهجرة" تنظم زيارة للمتحف المصرى بالتحرير لوفد شبابى مصرى من كندا الأوقاف توزع على أئمتها إقرارا بصحة شهادات الماجستير والدكتوراه التأمين الصحي الشامل: حل أكثر من 96%من المشكلات التي وردت على الخط الساخن فيديو.. خرافات فى المدبح.. فك السحر بالمرور على الذبيحة ودهان الجسم بالدم وزير التعليم يصدر قرار ضوابط إعفاء أبناء وأسر الشهداء من المصروفات الدراسية وزير الكهرباء: "تلقينا 8 مليون شكوى.. ومفيش مشكلة مبنحلهاش" تشكل لجنة لإعداد الطلاب للمشاركة فى اختبارات البرنامج الدولى لتقييم الطلبة (PISA)

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