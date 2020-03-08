مراهنات ومضاربات.. القبض على متهمين في واقعة مصارعة الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: القت قوات الأمن القبض على بعض المتهمين في وقاعة "مصارعة الكلاب"، بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لعدد من الأشخاص حال قيامهم بتصوير "مصارعة للكلاب"، وكذا بعض الصور لأشخاص بحوزتهم كلاب من سلالات مُختلفة. أمكن تحديد ثلاثة أشخاص من بين المُشاركين (عامل ، صاحب ورشة وشقيقه.. مقيمين بدائرة قسم الجمالية والسلام ثانى)، وتم ضبط الأول، وبمناقشته قرر بأن المقطع المتداول تم تصويره بإحدى المناطق بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وإعتياده الذهاب إلى تلك المنطقة لمشاهدة مصارعة الكلاب، وتم بإرشاده ضبط (ميكانيكى مقيم بدائرة قسم الجمالية) والذى قرر بمداومته حضور مثل تلك المصارعات بذات المنطقة، لافتاً إلى أن القائمين على تنظيم هذا النشاط (شخصين "محددان" جارى العمل على ضبطهما)، حيث يتخذان من قطعة أرض فضاء بذات المنطقة مكاناً لممارسة هذا النشاط وإجراء المُضاربات والمراهنات خلالها.

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