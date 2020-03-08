نيابة النقض توصي بإلغاء إعدام "فلتاؤوس" بقضية قتل رئيس دير أبومقار.. والتأييد لـ"أشعياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المحامي ميشيل حليم، دفاع المتهم فلتاؤوس المقاري في قضية قتل رئيس "دير الأنبا أبو مقار"، إن نيابة النقض أوصت بقبول طعن موكله أمام محكمة النقض، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادر بحقه.

وأضاف محامي المتهم الثاني بالقضية في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن رأي نيابة النقض يُعد استشاري وغير ملزم لمحكمة النقض خلال نظر طعن المتهمين في القضية.

أما بخصوص المتهم الأول في القضية المشلوح أشعياء المقارى، أوصت نيابة النقض في رأيها - غير ملزم للمحكمة - بتأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، وفق تصريحات مصدر قانوني لمصراوي.

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وكان المتهمان؛ المشلوح أشعياء المقارى، واسمه المدنى "وائل سعد تواضروس"، وريمون رسمي منصور فرج المعروف بفلتاؤوس المقارى، طعنا أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بإعدامهما.

ونسب للطاعنين، اتهامات بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادى النطرون.

وكانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، قضت في أبريل الماضي بالحكم بالإعدام شنقا على الراهبين أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.



ميشيل حليم محامي المتهم فلتاؤوس المقاري