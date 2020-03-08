غرفة السياحة تـرد على دعوات تأجيل الحج بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

حذر علي المانسترلي، عضور غرفة شركات السياحة، من الدعوات التي تنادي بتأجيل رحلات الحج لهذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنها لم ولن تؤثر على الحج ولن تلغي الموسم إطلاقًا، كون المملكة العربية السعودية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الفيروس.

وأوضح المانسترلي لـ"الخليج 365"، أن الداعين لـ"إلغاء موسم الحج لهذا العام" يتزايدون على شركات السياحة، بحجة الظهور الإعلامي نتيجة فراغهم العملي (مش لاقيين حاجة يعملوها)، ويهدفون إلى ضرب شركات السياحة الدينية التي عانت سنوات عجاف طويلة خلال الفترة الماضية.

وأشار عضو الغرفة، إلى التزام شركات السياحة الصمت تجنبًا لأي صدام مع الجهات الأخرى، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون زيادة أي أعباء مالية على المواطنين.

وأكد أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، قادرون على حماية جميع الشركات السياحية العاملة في موسم الحج والعمرة، وحماية القطاع السياحي بالكامل، مشيرًا إلى أن الغرفة ستخرص لسان كل من تسول له نفسه التزايد على شركات السياحة.

Advertisements

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد شركات السياحة المخالفة لتعليمات السياحة والغرفة بشأن رسوم أموال المعتمرين، مع العلم أن شركات السياحة لم ولن تقبل ضرر أي مواطن لديها، وجميع حقوق المعتمرين محفوظة وسترد إليهم في أقرب وقت ممكن حال طلبها.

وتابع: "جار حصر جميع أعداد الرحلات الملغاه والشركات المتضررة من قرار تعليق العمرة، وطالبنا المتضررين بالتقدم إلى الغرفة أو وزارة السياحة وتقديم التأشيرات الملغاه على المنصة لاسترجاع أموال المعتمرين الحاجزين لرحلات العمرة".

وأشار المانسترلي، إلى أن غرفة عمليات في مقر غرفة شركات السياحة بالقاهرة، تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة كل الحالات والأوضاع الجارية، مع التأكيد على طمأنة كل المواطنين بشكل تام وشركات السياحة أن الغمة ستزال قريبًا.

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أعلن أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة للمطالبة بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام، إذا لم يخرج الأزهر والمؤسسات الدينية ليعلن تأجيل ذهاب المصريين للحج حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول العربية، وإمكانية تفاقم الأزمة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

ودعا أبو حامد، المؤسسات الدينية الرسمية، إلى ضرورة المطالبة بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام إلى إشعار آخر من أجل الحفاظ على المصريين، ومنع انتقال عدوى فيروس كورونا، خاصة مع انتشار هذا المرض في العديد من الدول العربية، وإعلان المملكة العربية السعودية تعليق العمرة لبعض الأيام لمواجهة هذا الفيروس المستجد.