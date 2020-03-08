مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. تفاصيل طقس الأحد 8 مارس بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد، مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح نشطة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 12 27

شبين الكوم 11 26

طنطا 11 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 13 24

بلطيم 12 24

مطروح 10 23

السلوم 10 27

سيوة 09 25

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 12 27

الإسماعيلية 10 27

السويس 12 25

العريش 11 21

رفح 10 20

رأس سدر 14 24

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نخل 07 25

نويبع 16 26

طابا 12 24

كاترين 05 20

الطور 15 26

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 16 27

مرسى علم 16 26

الفيوم 11 27

بنى سويف 11 27

المنيا 11 28

أسيوط 10 28

سوهاج 11 29

قنا 12 29

الأقصر 13 30

أسوان 14 31

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

حلايب 18 25

رأس حدربة 18 24

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