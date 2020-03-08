​الآثار: سجلنا اليوم أعلى معدل لزيارة المناطق الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، إن المناطق السياحية والأثرية في جمهورية مصر العربية، استقبلت اليوم آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وقال وزيري: "منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة الذي تم افتتاحه أول أمس، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي استمر قرابة 14 عامًا، سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم بالإضافة إلى المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، حيث تعرف الزائرون علي الحضارة المصرية العريقة".

كما سجل معبد دندرة بمحافظة قنا أعلى المعدلات، حيث أقبل الزائرون على زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبد، الذي تم افتتاحهم الأسبوع الماضي ولأول مرة، بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأوضح وزيري أن السراديب التي تم افتتاحهم تضمنت ثلاثة سراديب، من 12 سردابًا كانوا مغلقين بالمعبد ماعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحًا للزيارة، أما الـ11 سرداب الباقية فمغلقة وتم الانتهاء من ترميم 3 منهم وافتتاحهم للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة في تلك المرحلة بالإضافة إلى بانوراما (سطح) المعبد الذي تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه أيضًا للزائرين اليوم بعد إغلاقه لسنوات طويلة.​