​​رئيس حزب الحرية: الدولة المصرية وفرّت سبل تمكين الشباب.. والكرة الآن في ملعبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب، إن الدولة مصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضية بكل عزم في سبيل توفير كل سبل الإتاحة لتمكين الشباب المصري، للمشاركة الجادة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

جاء ذلك في الملتقى الأول لشباب حزب الحرية المصري، الذي عقد اليوم السبت، في الإسكندرية، وضم شباب محافظات غرب الدلتا الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأكد حسب الله، أن عهد الرئيس السيسي شهد بناء جسر من الثقة والتواصل الحقيقي بين الدولة وشبابها، وأبرز دليل على ذلك هو إنشاء البرنامج الرئاسي لإعداد وتدريب الشباب المصري وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، الذي أفرز عددًا غير قليل من الشباب المصري أصبحوا نوابًا ومعاونين للوزراء والمحافظين.

وأضاف حسب الله، أن الكرة الآن في ملعب الشباب المصري، الذي يجب أن يغتنم هذه الفرصة، ويعد نفسه إعدادًا جيدًا حتى يكون مؤهلًا لتولي المواقع القيادية في كافة موسسات الدولة.