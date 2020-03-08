"مستقبل وطن" يناقش تأثيرات فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة شئون السياحة والآثار المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب مجدي بيومي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وأبرز المستجدات ذات التأثير على قطاعي السياحة والآثار، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع، الدكتور هشام زعزوع، ومعتز الغنيمي الأمناء المساعدين للأمانة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء الأمانة، في مختلف المحافظات.

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وأوضح بيومي، أنه تم التنسيق خلال الاجتماع، مع كافة أمناء الأمانة بالمحافظات، للعمل في إطار موحد، طبقًا لخطة الأمانة المركزية، تنفيذًا لسياسة الحزب لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

وأشار "بيومي"، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات المهمة والعاجلة، ذات التأثير المباشر على قطاعي السياحة والآثار، ومن أهمها تأثير فيروس "كورونا"، من حيث التحديات والمشكلات المترتبة كحالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها قطاع السياحة، لافتًا إلى تشكيل لجنة فرعية لإدارة الأزمات برئاسة أمين شؤون السياحة والآثار، وعضوية هشام زعزوع، ومعتز الغنيمي، والدكتور مصطفى الشقنقيري، وأماني الترجمان، والدكتور عمرو عباس، ومروة النواوي، للعمل العاجل والسريع بمناقشة كيفية إدارة الأزمة بطرح واقتراح الحلول المقترحة وإعدادها وتقديمها للحزب لتكون جاهزة أمام متخذى القرار للمساعدة، مشيرًا لعقد اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية من نتائج بالاستعانة بالنسب والاحصائيات والبيانات المتوفرة، ومتابعة تطورات الوضع، والسيناريوهات المحتملة.

وثمّن بيومي، عرض أمناء الأمانة بمختلف المحافظات، عن مقومات كل محافظة، والمشكلات والتحديات التي تواجهها، فضلًا عن تقديم الاقتراحات والأفكار المختلفة لتلك المشكلات.