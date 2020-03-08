​وزيرة البيئة ورئيس القومي للمرأة تشاركان في حملة لتنظيف النيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في إطلاق حملة تنظيف النيل "very nile"، لإزالة المخلفات من مجرى النيل في منطقة المنيل، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وبمشاركة الاتحاد المصري للشراع ونادي روتاري مصر وطلاب جامعة عين شمس.
وأشادت مرسي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة في ملف تنظيف النيل، ونقل الوعي البيئي للمصريين، مضيفة أن المجلس يتعاون مع وزارة البيئة من خلال إطلاق حملة لطرق الأبواب في محافظات مصر، لتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات.
وأكدت أن مشاركة شباب وفتيات مصر في تنظيف النيل، رسالة إلى العالم أن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، وأن حياة المصريين معتمدة عليه فهو هبة المصريين.
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