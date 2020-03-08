مصر | نشرة حوادث الخليج 365: العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"أنتم المستقبل".. مبادرة لوزارتي الداخلية والتعليم لتثقيف الطلاب

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة "أنتم المستقبل" لتعليم طلاب المدارس، كيف تُروي العقول بالثقافة والفكر الإيجابي البناء والعلم؟، لانهم هم مستقبل مصر.

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22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية حلوان الإرهابية

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر من دون ترخيص، لجلسة 22 يونيو النقبل للنطق بالحكم.

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أول دعوى قضائية لتعليق الدراسة خوفا من كورونا

تقدم المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو جميل، اليوم السبت، بدعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الصحة بصفتها، وزير التربية والتعليم الفني بصفته، وزير التعليم العالي بصفته.

للمزيد هنا أول دعوى قضائية لتعليق الدراسة خوفا من كوروناتقدم المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو جميل، اليوم السبت، بدعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الصحة بصفتها، وزير التربية والتعليم الفني بصفته، وزير التعليم العالي بصفته.للمزيد هنا العثور على جثتي عروسين داخل حمام شقتهما بمنشأة القناطر

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كشف غموض سرقة سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس بالنزهة

تمكنت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من كشف غموض سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس هليوبوليس بالنزهة وتحديد مرتكبيها.

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