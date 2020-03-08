أخبار مصر | أميرة كويتية: "مصر حبيبتي" والإنسان أعلى قيمة بها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة كويتية: "مصر حبيبتي" والإنسان أعلى قيمة بها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأميرة هناء المطيري زوجة الوزير المفوض لدولة الكويت ماجد الرشدان بجامعة الدول العربية، إن مصر أم الدنيا حقيقة، وكل من يقيم على أرضها ولو فترة بسيطة من الزمن يعتبر نفسه من أهلها، واليوم سأكتب على تويتر "حبيبتي مصر".

جاء ذلك في لقاء خاص بين الأميرة هناء المطيري وبين الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، سجلته كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على هامش افتتاح معرض الأيدي الناعمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشارت المطيري إلى أن قيمة مصر الحقيقة هي الإنسان وعكس ما يعتقد البعض فالإنسان المصري ودود للغاية وكريم بالفطرة، وكذلك بسيط يتقبل الجميع، وهذا يسري من أعلى المستويات في الدولة إلى أبسطها، وهذا ليس غريب على بلد بمثل عظمة مصر وحضارتها.

وأضافت المطيري أن كل قضايا الأمة دائمًا ما تكون على كواهل مصر وأهلها، فكل القضايا العربية والإسلامية دائمًا ما نجد مصر سباقة للخوض فيها وإيجاد الحلول لها، فهي كبيرة دائمًا بأهلها وقيادتها الرشيدة.

وشهدت الأميرة هناء المطيري افتتاح معرض الأيدي الناعمة والذي ضم 300 منتج ما بين الرسم بالحرق على الخشب والخزف والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت، ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.