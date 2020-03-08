شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الكيف فى زمن الكورونا الشيشة تملأ المقاهى رغم التحذيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التحذيرات التي تملأ الشوارع، ورغم نشرات التوعية على شاشات التليفزيون، والمخاوف التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى من انتشار ونقل عدوى فيروس "كورونا" بعدة طرق، مثل: اللمس والشرب والأكل والنفس، وخصوصا النفس عن طريق شرب الشيشة، إلا أن المصريين لهم رأى آخر، فلقد تغلب الكيف على الخوف.

التقت كاميرا فيديو7 بعدد من المواطنين على المقاهى، وهم يشربون الشيشة، ولا يبالون ولا يخافون من كل هذه التحذيرات السابقة من انتقال العدوى قائلين: "خليها على الله"، على الرغم من شرب الشيشة يعد سببا قويا لانتقال المرض، لو أن هناك مصابين (لا قدر الله).