شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينجح فى إعادة طفل لأسرته بعد نشر خبر فقدانه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ”الخليج 365”، فى إعادة طفل مفقود لأسرته بعد نشر خبر فقدانه على الموقع، وصفحة الموقع بالفيس بوك.

وعقب رؤية والدة الطفل لأبنها دخلت في حالة من الفرحة والبكاء بصورة هستيرية بعد رؤية طفلها الذى فقدته منذ ساعات مساء اليوم.

وشكر أهالى وأقارب الطفل ”الخليج 365”، على ما قدمته من خدمة للطفل وأهله وجمع شملهم، وأكدت والدته أنها كانت تقوم بالكشف لأبنها بأحد العيادات وانها فقدت الطفل وعلمت بوجوده بعد نشر الخبر على موقع الخليج 365.

يذكر أن الأمن الإداري بـ"الخليج 365"، عثر على الطفل طفل تائه، يبلغ من العمر 10 سنوات، ويعانى من مشكله فى النطق. ووجد الأهالى الطفل بناصية شارع الثورة بمنطقة المهندسين، بعد جلوسه وحيدا على ناصية الشارع ويقوم بتفحص وجوه المارة.

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وأثناء الحديث مع الطفل، قال "اسمى زياد محمد أبو زيد ناصر منصور، ساكن جنب متحف المطرية، أمى أسمها منى، أنا فى مدرسة هارفرد، وكنت نازل ومشيت".

يذكر أن رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إعادة طفل تائه بعدما تلقى بلاغا من "أحمد .م.ك" - 24 سنة مهندس مدنى بعثوره على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر حوالى (7 سنوات) أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر دائرة القسم، ولم يستدل على أهليته وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل لحين التوصل لأهليته، حيث تم مناقشة الطفل ولم يتم التوصل إلى أية معلومات أو بيانات قد تقود لأهليته فقام ضابط قسم حقوق الإنسان بنشر صور الطفل على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وفى وقت لاحق تم التوصل لأهلية الطفل، وقررا بأن الطفل "إياد" 7 سنوات ابنهم - وقررت والدته بأن الطفل كان لديها وقام بفتح باب الشقة خاصتها وإنصرف.

وتم تسليم الطفل لوالديه وتم أخذ التعهد عليهم بحسن رعايته، ووجه والد الطفل ووالدته الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة نجلهم.