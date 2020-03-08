شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة: الصين حققت نجاحات هائلة بفضل المرأة العاملة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، إن المرأة استطاعت فى مختلف الدول أن تقودها إلى التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن الدولة الصينية حققت نجاحا وانجازا هائلا خلال الـ30 سنة الماضية بفضل المرأة، بعد أن أثبتت إحدى الدراسات على 200 شركة إن النساء تعتلى المراكز القيادية فيها بنسبة 55%، كما أن نسبة المرأة الصينية العاملة 55%. وأشار أبو هشيمة، خلال مشاركته فى تجمع لسيدات الأعمال فى الشرق الأوسط SHE CAN إلى أن ألمانيا أيضا اعتمدت على النساء فى نهضتها الاقتصادية، فبعد الحرب العالمية، قتل معظم الرجال وكان عددهم 7 مليون شخص، بينما كان عدد النساء 20 مليون، وهن من قادوا الصناعة فى العالم. Advertisements ولفت أبو هشيمة، إلى أن المشروعات التى يقوم بها الفتيات رائدات الأعمال فى she can، رغم بساطتها إلا أنها من أهم المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بأسعار باهظة، بما يساعد فى توفير العملة ودعم الاقتصاد المصرى.

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