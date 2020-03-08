شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يشكر نيفين جامع ويكشف تفاصيل مبادرة دعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن المشروعات التى يقوم بها الفتيات رائدات الأعمال فى "she can"، رغم بساطتها إلا أنها من أهم المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بأسعار باهظة، بما يساعد فى توفير العملة ودعم الاقتصاد المصرى.

وفى تصريحات لـ"الخليج 365"، وجه أبو هشيمة رسالة خاصة للشباب، بابتكار الأفكار الاقتصادية، والسعى لتنفيذها فى إطار الإمكانيات المتخدة، دون الاستسلام لأى تحديات تواجههم.

وكشف أبو هشيمة عن تفاصيل إطلاقه مسابقة لريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة سيعلن تفاصيلها على موقعه الرسمى، لاختيار أفضل 30 مشروع، وسيتم دعمهم ماليا ولوجستيا.

وأعلن أبو هشيمة عن توزيع 3 جوائز مادية لأفضل 3 مشروعات الأولى قيمتها 250 ألف جنيه، والثانية 150 ألف جنيه والثالثة 100 ألف جنيه، وتوزيع 50 ألف جنيه لـ 30 مشروع فائز.

وعبر أبو هشيمة عن سعادته باستمراره فى مشروع القرى الأكثر احتياجا، واصفا إياه بأنه أقل شئ يمكن أن يقدمه رجال الأعمال لشباب هذه القرى ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. Advertisements

وكرم التجمع النسائى، she can، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذى أشار إلى أنه شق طريقه نحو سلم النجاح حتى أصبح أحد أركان الاقتصاد القومى فى مصر، من خلال مجموعة حديد المصريين التى أسسها عام 2010، مرورا بإعلام المصريين فى عام ، وحتى صناعة الأسمنت عام 2017 حيث ابتكر ما يسميه "متجرًا واحدًا لمواد البناء"، مضيفة أن أهدافه التجارية لا حدود لها والتنوع فى استثماراته فى تطور مستمر.





وباستثمارات تتجاوز مليار دولار، أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين عام 2010، حيث أنشأ 4 مصانع بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة فى صناعة الصلب والتى تنتج 2.3 مليون طن سنويًا من حديد التسليح. وبالإضافة إلى استثماراته فى مجال الإعلام، خاض عام 2017، مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين فى سوهاج الذى يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليونى طن سنويًا مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى فى صعيد مصر.