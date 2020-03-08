شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر تمتلك 250 ألف كاشف عن "كورونا" وأمريكا 70 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الكواشف السريعة التي ستستخدمها مصر في المطارات، يوم الثلاثاء المقبل، ستساهم في معرفة نتيجة تحليل فيروس كورونا للأشخاص خلال 30 دقيقة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الكواشف ستستخدم مع الطائرات القادمة من الأماكن التي بها ارتفاع في الإصابات، مؤكدة أن توسيع دائرة التقصى يساهم فى كشف الحالات.

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وأوضحت أن الـ45 حالة على المركب النيلية تم اكتشافها من التقصى، متابعة: "دول لو كنا سيبناهم كان ممكن يخفوا ومحدش ياخد باله منهم، الدول ذات إمكانيات التقصى العالية ترصد حالات أكثر".

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم توزيع جهاز كاشف لفيروس كورونا بجميع المطارات، يستطيع تحديد الإصابة بفيروس كورونا من عدمه خلال 30 دقيقة فقط، موضحة أن هناك 250 ألف كاشف سيتم استيرادهم وتوزيعهم بمختلف المطارات على مستوى الجمهورية، مستطردة: "أمريكا تتحدث أن لديها 70 ألف كاشف، ومصر 250 ألف كاشف".