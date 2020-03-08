شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر ماديرا البرتغالية اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.
يذكرأن، قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي الشهر الماضى، إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترا.
وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال. وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادى وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.
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