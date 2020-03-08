شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نقل مصابى "كورونا" بالأقصر إلى الحجر الصحى بمطروح على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل مساء اليوم السبت، فى كورنيش النيل بمحافظة الأقصر أعمال أسطول من سيارات الإسعاف لنقل المصابين بفيروس "كورونا" من على متن الباخرة النيلية بكورنيش النيل، وذلك تمهيداً لنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا على متنها والتى بلغت 34 حالة ثبتت إيجابيتهم من الأقصر إلى مستشفى الحجر الصحى بمحافظة مرسى مطروح، وذلك عبر طائرة خاصة مجهزة لنقل المصابين ستقلع بهم فى تمام الـ11 مساء اليوم.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على أنه يجرى حالياً إنهاء كافة إجراءات نقل المصابين من قلب الباخرة تمهيداً لنقلهم عبر سيارات الإسعاف المخصصة لذلك والمعقمة تماماً، لنقلهم عبر طائرة مجهزة خارج الأقصر، كما سيتم متابعة حالة باقى الركاب بالباخرة خلال الأيام المقبلة وإجراء تحاليل يومية لهم.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحى، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى ، موضحه ان حالة المواطن المصرى الذى اصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن يوم الجمعة قبل الماضية بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم، موضحا، أن إجمالى من ثبت إصابتهم بالفيروس هم ثلاثة فقط، وتم التعامل معهم، وأن الفترة السابقة شهدت فحوصات طبية لكل من كان به اشتباه بالإصابة، وأن الـ12 مواطنا على متن الباخرة بالأقصر أمس لم تظهر عليهم أى أعراض لفيروس كورونا.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت عن إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.