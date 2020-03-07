أخبار مصر | ورشة لتعليم الشطرنج بمتحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة لتعليم الشطرنج بمتحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم متحف الفن الإسلامي عصر اليوم السبت ورشة لتعليم فنون لعبة الشطرنج للأطفال، والتي تعتبر من ألعاب الذكاء التي عرفتها مصر عبر التاريخ.

ومن ناحيته، قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إن الورشة تأتي في إطار الخطة العامة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والتي تعمل على ربط جميع فئات المجتمع بالمتحف من خلال الأنشطة المختلفة.

وأوضحت رشا جمال مسؤول القسم التعليمي بالمتحف، أن الورشة تضمنت المستوى الأول من اللعبة حيث تعرف الأطفال على شكل الرقعة وتقسيماتها وأسماء القطع وترتيبها ومهمة كل قطعة وكيفية تحريكها، حبث سيتم استكمال الورشة تباعًا، ليتعرف الأطفال على خطط اللعبة المختلفة.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

