أخبار مصر | بعد تكليف مدبولي.. وزيرة الصحة تتوجه غدا إلى محافظة الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكليف مدبولي.. وزيرة الصحة تتوجه غدا إلى محافظة الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا الأحد، لمحافظة الأقصر، لمتابعة مستجدات الوضع بالمحافظة خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان متجهة إلى الأقصر.

تأتي هذه السفرية بناء على توجيهات وتكلييفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث أمر وزراء الصحة والسياحة والطيران بالتوجه للأقصر غدًا لمتابعة الأوضاع هناك، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن مستجدات فيروس الكورونا.