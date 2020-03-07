أخبار مصر | الحكومة تكشف الرقم النهائي لمصابي فيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف الرقم النهائي لمصابي فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الحكومة المصرية، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للكشف عن آخر مستجدات فيروس الكورونا وعدد حالات الإصابة في مصر ومصير حالات العزل.

45 حالة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد حالات المصابة بفيروس "كورونا، على متن الباخرة السياحية في الأقصر، زاد من 12 حالة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس إلى 45 حالة مصابة.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأجانب المصابين بفيروس الكورونا زاد إلى 19 حالة، بينما يوجد 26 مصاب مصري، وأثبتت 11 حالة سلبيتها بعد إعادة التحاليل، قامت الوزارة بتحويل المصابين إلى مستشفى النجيلة بمطروح لعزلهم، ليصل إجمالي المحولين إلي مستشفى النجيلة 34 حالة.

كاشف الفيروس

كشفت وزيرة الصحة، أنه يوجد 250 ألف كاشف تقوم الحكومة باستيرادهم لتوزيعهم علي مختلف المطارات على مستوى الجمهورية.

أضافت زايد، أنه يوجد 11 حالة مصابة كانت على متن السفينة، ونقلتهم الحكومة إلي الحجر الصحى، ويوجد 33 حالة إيجابية للفيروس، موضحة عن حالة المواطن المصرى الذى أصابه بالكورونا، أن الوزارة نقلته للحجر الصحى، وفحصت الوزارة جميع المخالطين به، وعددهم 42 حالة.

الحالات الإيجابية

أضافت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة أخضعت الحالات المصابة في المركب النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، والتي أعلنت عنها الحكومة أمس، للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

أوضحت هالة زايد، أن باقي الحالات المخالطة لهم دخلوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين (فترة حضانة المرض)، لمتابعة حالتهم الصحية، مضيفة أنه بداية من يوم الثلاثاء القادم، توزع الحكومة جهاز كاشف لفيروس كورونا بجميع المطارات خلال نصف ساعة فقط.

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اجراءات الوقائية

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أول الدول التى وضعت الإجراءات احترازية ضد الكورونا منذ إعلان الفيروس في الصين ووفرت الحكومة الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات.

وأضاف مدبولي، أن الجمعة قبل الماضية، أعلنت فرنسا عن حالتين مصابتين لسائحين عائدين من مصر، اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة، موضحا أن الفترة السابقة قامت الحكومة بفحوصات طبية لكل حالات الاشتباه بالإصابة.

النظافة الشخصية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه الحكومة ستوزيع منشور دورى بجميع السفارات يوضح الرصد الدقيق بكل المعلومات والاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تتخذ كل الاجراءات التي تحافظ على صحة المصريين، مضيفا، أنه كلف وزراء الصحة والسياحة والطيران بزيارة للأقصر غدًا لمتابعة الأوضاع هناك

وتوجه رئيس الوزراء، برسالة للمصريين، قائلا: "اهتموا بالسلوكيات النظافة وتجنبوا العادات السيئة فى المصافحة وكل ماينقل الفيروس"، مضيفا أنه يوجد تقنية حديثة للكشف عن الفيروس، تقوم الحكومة بتعميمها على المطارات للكشف عن الفيروس فى نصف ساعة.

وأكد مدبولى، أن هناك تكليفات لكل الفنادق والمقاصد العامة بالتعامل فورا مع اى حالات اشتباه، بجانب تكليف المحافظين بالإهتمام بالنظافة، مضيفا أنه "نتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية ومصر حتى الآن الأمور بها مستقرة".

