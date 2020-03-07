شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاءات السيسي مع الحكومة لمتابعة عدد من القضايا والملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

Advertisements

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمى، وذلك فى إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذى يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، على نحو دقيق وكامل يؤدى إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، مشددًا على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل فى هذا المجال.