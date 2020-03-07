شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اهتموا بالنظافة وابتعدوا عن العادات السيئة فى المصافحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم توزيع منشور دورى على جميع السفارات بالرصد الدقيق بكافة المعلومات والاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا.
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ اى اجراءات من شأنه الحفاظ على صحة المصريين، ولفت إلى إنه كلف وزراء الصحة والسياحة والطيران بالتوجه للأقصر غدًا لمتابعة الأوضاع هناك.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة للمصريين قائلا: "اهتموا بالسلوكيات المتعلقة بالنظافة وتجنبوا العادات السيئة فى المصافحة وكل ما من شأنه الإصابة بالفيروس".
وقال إن هناك تقنية حديثة للكشف عن الفيروس سيتم تعميمها على المطارات للكشف عن الفيروس فى 30 دقيقة.
وأوضح "مدبولى" أن من ثبت إيجابية تحليلهم لفيروس كورونا حتى الآن فى مصر هم 3 حالات فقط، والأشخاص الـ12 الذين تبين حملهم للفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وتم الإعلان عنهم بكل شفافية، مضيفًا: "نتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية ومصر حتى الآن الأمور بها مستقرة".
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات لكافة الفنادق والمقاصد العامة بالإعلان والتعامل الفورى مع اى حالات اشتباه، بجانب تكليف المحافظين بالإهتمام بالنظافة.
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