شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون للكشف عن فيروس كورونا بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى الفحص الخاص بفيروس كورونا داخل الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم من تونس، مساء اليوم السبت، بعد التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصصت مصر للطيران، رحلة خاصة لفريق نادي الزمالك خلال الذهاب والعودة، بالتنسيق مع مسؤولي النادي، حيث حرص على استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بمصر للطيران.

ونجح نادى الزمالك فى التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ويقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق لن يغيب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد حصوله على إنذار فى لقاء الترجى التونسى، فى إياب دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح جهاز الزمالك أن طارق حامد لن يغيب رغم حصوله على 3 إنذارات فى البطولات الأفريقية، بواقع إنذار فى السوبر الأفريقى أمام الترجى ثم إنذار فى لقاء الذهاب بدور الثمانية أمام الترجى ثم إنذار آخر فى لقاء الإياب، وأشار جهاز الزمالك إلى أن الإنذار الذى تحصل عليه اللاعب فى السوبر الأفريقى لا يتم احتسابه ضمن بطاقات اللاعب فى دورى الأبطال وسيتواجد بصورة طبيعية مع الفريق فى نصف النهائى الأفريقى.