الصحة: جهاز جديد بالمطارات للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة بداية من الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه بداية من يوم الثلاثاء، سيتم توزيع جهاز كاشف لفيروس كورونا بجميع المطارات خلال 30 دقيقة فقط.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 250 ألف كاشف سيتم استيرادهم توزيعهم بمختلف المطارات على مستوى الجمهورية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحى، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه أن حالة المواطن المصرى الذى أصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى، وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات.