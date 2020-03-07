شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: المناطق الأثرية استقبلت آلاف الزائرين حسب المعدلات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المناطق السياحية والأثرية في جمهورية مصر العربية، اليوم السبت آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالى.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، موضحا أن منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة الذي تم افتتاحه أول أمس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذى استمر قرابة الـ14عاما، سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم بالإضافة إلى المتحف المصرى بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادى الملوك بمحافظة الاقصر، حيث تعرف الزائرين على الحضارة المصرية العريقة.

كما سجل معبد دندرة بمحافظة قنا، أعلى المعدلات، حيث اقبل الزائرين على زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبد والذى تم افتتاحهم الأسبوع الماضى ولأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

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وأوضح وزيرى، أن السراديب التى تم افتتاحهم تضمنت ثلاثة سراديب من 12 سردابا كانوا مغلقين بالمعبد، ماعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة أما الـ11 سردابا الباقية فمغلقة، وتم الانتهاء من ترميم ثلاثة منهم وافتتاحهم للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة فى تلك المرحلة بالإضافة إلى بانوراما (سطح) المعبد الذى تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه أيضا للزائرين بعد غلقه لسنوات طويلة.

وكان أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد أمس أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد أية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية بها، وأن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا.