شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: "تلقينا 8 مليون شكوى.. ومفيش مشكلة مبنحلهاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء واجه العديد من التحديات، وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ خطة ورؤية انعكست على الخدمة المقدمة فى القطاع، وهذا لا يعنى عدم وجود بعض الملاحظات، ولكن يتم وضع خطط بشكل عاجل للتعامل الفورى معها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وبشكل فورى على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم بورشة العمل التى نظمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان " قطاع الكهرباء التحديات والانجازات "، أن النجاح الذى شهده قطاع الكهرباء مناصفة بين وزارتى الكهرباء والبترول، ونتيجة لتضافر الجهود والعمل المشترك، لافتا إلى أنه تم وضع خطة من أجل تحويل مصر لمركز محورى لنقل الطاقة، سواء التى يتم إنتاجها فى مصر، أو تلك المنتجة فى دول أخرى، ويتم استغلال شبكات المصرية لنقل الطاقة بمقابل. وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه فى 2014 شهد تخفيف الأحمال فى بعض الأيام 6000 ميجا وات، وعلى الرغم أن تخفيف الأحمال بدأ عام 2008 إلا أنه وصل لذروته فى 2014، متابعا: "فى ذلك التوقيت تعرضنا لسيل من الهجوم، لدرجة إنى كنت بقول لزملائى صباح كل يوم مين بيهاجمنا النهاردة، وفيه بعض المواطنين كانوا بيقولولى الكهرباء هتقطع أمته علشان الاسانسير". ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه من ضمن التحديات تقادم المحطات، حيث كان يعمل بعضها منذ 30 عاماً، مما يجعلها تعطى قدرة إنتاجية أقل من طاقتها، وكان هناك عجز 23% فى حجم الصيانة، بالإضافة للأعمال التخريبية التى شهدتها أبراج الكهرباء.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مراكز التحكم التى يتم إنشاؤها الآن تستطيع الوزارة من خلالها الوقوف على العيوب والأعطال بشكل مباشر فى جميع الشبكات على مستوى الجمهورية، كما تم انفاق 23 مليار جنيه فى عامين من أجل التوزيع، وتحسينه على مستوى الجمهورية ، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك نقلة نوعية فى التوزيع.

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم بورشة عمل حزب مستقبل وطن، أن هناك خطة تهدف لعدم انقطاع التيار الكهربائى نتيجة الأحمال، مشيرا إلى أنه أثناء تواجده فى لندن لم ينقطع التيار الكهربائى على مدار 4 سنوات طوال فترة تواجده هناك ولو لثانية واحدة، قائلا:" اتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة".

وكشف وزير الكهرباء، أن العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بشكل عام وصلت إلى قرابة 9 مليون عداد على مستوى الجمهورية، ولكن يوجد ما يقرب من 26 مليون عداد قديم، وجارى استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة المواطنين، حيث يتم تصوير العداد للقضاء على بعض القراءات الخاطئة، وتم قراءة 18 مليون عداد بهذه الطريقة، وخلال شهرين سيتم قراءة كافة العدادات من خلال تصويرها.

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وفيما يخص التواصل مع المواطنين، لفت الوزير إلى أن الوزارة تلقت 8 مليون شكوى، تم البت فيها جميعها ولم يتبقى سوى 1122 شكوى، قائلا؛" مفيش شكوى مبنحلهاش، وانا شخصيا تلقيت شكاوى على هاتفى الشخصى، وتم حلها، ومراكز التحكم التى سيتم إنشاؤها على مدار الخمس سنوات المقبلة ستشهد بمثابة نقلة نوعية هائلة، ومن خلالها سيتم اكتشاف المشكلة من مركز التحكم، وحل المشكلة سريعا ".

وخلال ورشة العمل، قال حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن قطاع الكهرباء شهد مجهود كبير، لافتا إلى أنه كان هناك مشاكل عديدة منها انقطاع الكهرباء، والآن أصبح لدينا قطاع ناجح، وأصبح متعدد انواع الطاقة، ومن جانبه، قال المهندس أسامة كمال، أمين شئون أمانة الطاقة والبيئة بالحزب، وهناك طفرة فى قطاع الكهرباء وأصبح لدينا فائض فى الكهرباء. وفى سياق متصل، قال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة فى ظل تضافر الجهود جميعها.















