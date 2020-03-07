شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة وياسر رزق يتفقدان المقر الانتخابى لمؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم، وكان فى استقباله ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، وأحمد جلال المدير العام للمؤسسة، وذلك لمتابعة أخر الاستعدادات للمقر الانتخابى الذى يستقبل الصحفيين والإداريين والعمال. وأثني كرم جبر، رئيس الهيئة، على الاستعدادات، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمنتهى الحيدة والشفافية والنزاهة، والحرص على خروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة. وتابع رئيس الهيئة، استعدادات دار الهلال التى تجري فيها الانتخابات فى نفس التوقيت الأحد 8 مارس 2020، وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من إعداد بطاقات التصويت حسب أعداد العاملين فى كل لجنة والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن أعداد الناخبين المرشحين فى مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال، التى تجرى غدا الأحد الموافق 8 مارس 2020 تأتى على النحو التالى:

أولًا مؤسسة أخبار اليوم:

المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (7) _ إداريون (12)_ عمال (12).

المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (11)_ إداريون (12)_ عمال (5)

ثانيا مؤسسة دار الهلال:

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المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (8) _ إداريون (12)_ عمال (8).

المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (5)_ إداريون (8)_ عمال (7)

أما عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اخبار اليوم 4675 وفي مؤسسة دار الهلال 750.

ويبلغ عدد اللجان فى مؤسسة أخبار اليوم 2 لجنة للصحفيين، 4 لجان للإداريين 3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين وعدد 2 لجنة للعمال بالإضافة إلى لجنة فرع المؤسسة بالإسكندرية.

ويبلغ عدد اللجان بمؤسسة دار الهلال1 لجنة للصحفيين و1 لجنة للإداريين و1 لجنة للعمال.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أكدت أنها أتمت مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال التي تجرى غداً الأحد 8 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنها راجعت كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.