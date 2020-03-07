محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قطبي الكرة المصرية "الأهلي" و"الزمالك" لتأهلهما للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووجّه رشاد، في بيان رسمي للجنة الشباب والرياضة، اليوم السبت، تحية شكر وتقدير للجماهير المصرية التي كانت أحد أهم أسباب الحسم المبكر في مباراة الذهاب، ومن ثم الوصول لهذا الصعود المستحق والملئ بالكثير من الإيجابيات، مؤكدا أن أن صعود الأهلي والزمالك إنجاز جديد يستعيد عنجهية الأندية المصرية على المستوي القاري.
وتابع: "البطولة الحالية تُعد هي الأولى منذ عام 2005 التي يصعد فيها الفريقان سويًا للمباراة قبل النهائية.. فكل التحية والتقدير لمنظومة الفريقين (رئيسًا ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية)، التي ردت الاعتبار لتاريخ الأندية المصرية".
واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بيانه: "كم أتمنى؛ وإن كان تمنيًا يملؤه الثقة، أن يكون نهائي البطولة مصري خالص بين الأهلي والزمالك، حتى لا يخرج لقب الأميرة السمراء من مصر، وأناشد الفريقين في الوقت ذاته باستكمال المشوار والحفاظ على ما تحقق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير أهم عوامل الحسم.. "رياضة النواب" تهنئ الأهلي والزمالك بالتأهل للدور قبل النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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