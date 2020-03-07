"الوطنية للصحافة": 4600 ناخب في أخبار اليوم.. و750 بـ"دار الهلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن أعداد الناخبين المرشحين في انتخابات مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، التي تجري غدًا الموافق 8 مارس 2020 تأتي على النحو التالي:

أولًا مؤسسة أخبار اليوم:

- المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (7) _ إداريون (12)_ عمال (12).

- المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (11)_ إداريون (12)_ عمال (5)

ثانيًا مؤسسة دار الهلال:

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- المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (8) _ إداريون (12)_ عمال (8).

- المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (5)_ إداريون (8)_ عمال (7)

أما عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في أخبار اليوم 4675 وفي مؤسسة دار الهلال 750.

ويبلغ عدد اللجان في مؤسسه أخبار اليوم 2 لجنة للصحفيين 4 لجان للإداريين 3 لجان للعمال وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين وعدد 2 لجنة للعمال بالإضافة إلى لجنة فرع المؤسسة بالإسكندرية.

ويبلغ عدد اللجان في مؤسسة دار الهلال لجنة للصحفيين ولجنة للإداريين ولجنة للعمال.​