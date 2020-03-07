وفد من "القومي للمرأة" يزور متحف القوات الجوية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم وفد من المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، زيارة لمتحف القوات الجوية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، والسفيرة منى عمر، والنائبة الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة نسرين بغدادي، والدكتورة نجوى خليل، والدكتورة أحلام حنفي، وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب مجدي دويدار مدير المتحف.

وعبرت مرسي عن فخرها وسعادتها باحتفال القوات الجوية المصرية هذا العام، ولأول مرة باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن هذا الاحتفال رسالة مهمة إلى العالم تؤكد أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم المرأة وتقدر أهمية دورها في المجتمع.

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