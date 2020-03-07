لمواجهة "كورونا".. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد غايات: وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى المصريين بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال مدبولي في موتمر صحفي اليوم السبت: "الأمور مستقرة حتى الآن، ولكن يجب الاهتمام بسلوكياتنا وتجنب بعض العادات التي تزيد من اختلاطنا، والاهتمام بأمور دورية وكل فترة غسيل اليدين وهذا في منتهى الأهمية". وأوضح مدبولي أنه وجه المحافظين بالاهتمام بأعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين.​

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