4 كباري رئيسية و17 نفق.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية اليوم السبت، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر، يرافقه محافظ المنيا.

وتفقد الوزير معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه، وبطـول 24 كم وعرض 21 مترًا، ويضم 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

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ويشمل المحور 43 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري تضم 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30.

وأكد الوزير، أن هذا المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي على طريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأضاف أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، مشيرا إلى أنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).