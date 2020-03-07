مدبولي: 3 وزراء في الأقصر غدًا لمتابعة الإجراءات الوقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه وجّه 3 وزراء لزيارة الأقصر غدًا الأحد؛ لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن المركب السياحي الذي اكتشف فيه عدد من الإصابات بفيروس "كورونا المستجد".
وأضاف مدبولي في موتمر صحفي اليوم السبت، أنه وجه وزراء الصحة والسياحة والطيران، بزيارة الأقصر لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها ليلمس المواطن المصري ذلك.
وقدّم مدبولي الشكر للعاملين في الحجر الصحي، الذين يعملون على مدار 24 ساعة ولكل العاملين في كل الوزارات.
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