أين ترسو الباخرة السياحية المصابة بكورونا؟ نقيب المرشدين السياحيين يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أكد مصطفى رفيق، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، وضع الباخرة السياحية التي تم اكتشاف حاملي فيروس كورونا على متنها، تحت قيد الحجر الصحي وتعقيمها وتطهيرها، وعزلها لمدة 14 يومًا في المرسى السياحي التابع لوزارة السياحة بمدينة الأقصر، قرب المستشفى العام.

جاء ذلك عقب اكتشاف نحو 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

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وأوضح رفيق لـ"الخليج 365"، أن المركب تبعد عن مدينة الأقصر بحوالي 20 كيلو مترًا وبالتحديد في منطقة البغدادي.

وأكد نقيب المرشدين بالأقصر، إجراء جميع الحاملين للفيروس الفحوصات اللازمة لحاملي الفيروس وعددهم 12، وتم حجزهم في مستشفى حميات أرمنت في الأقصر ووضعهم قيد الحجر الصحي، لحين نقلهم إلى الحجر الصحي بمطروح حسب قرار وزارة الصحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انتقلت إلى محافظة الأقصر، مساء أمس، لمتابعة تداعيات اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من أسوان، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.