رئيس الوزراء: لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين، والأمور مستقرة حتى الآن".
وتابع أن مصر تواصل رفع إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولن نتردد أيضا في شراء أي أجهزة لكشف الفيروس، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي استخدمت الكواشف المخبرية.
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