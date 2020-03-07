​مصر للطيران تعتذر لعملائها عن إلغاء رحلاتها للكويت وتطالبهم بمراجعة الحجوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قدمت شركة مصر للطيران اعتذارها لعملائها عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت؛ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 7 مارس ولحين إشعار آخر، نظرًا للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع.

وطالبت الشركة - في بيان لها اليوم - عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.egyptair.com ).