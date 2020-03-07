أخبار مصر | "المصريين": توجيهات السيسي بمراعاة ضبط الأسعار تستهدف المواطن البسيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين": توجيهات السيسي بمراعاة ضبط الأسعار تستهدف المواطن البسيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل من خلال خطة موضوعة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع أسعار المنتجات من السلع الأساسية بنفسه وتنفيذ الخطة الموضوعة في هذا السياق.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، أن الأسعار في الأسواق المصرية تحت سيطرة الدولة من خلال مراقبة من حديد من قبل الحكومة، موضحًا أن المواطن المصري البسيط يشعر بهذا التحسن في الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الأخيرة؛ علاوة على الرقابة التي تفرضها الدولة لمواجهة جشع التجار.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن أسعار السلع الأساسية في مصر مستقرة وفي متناول المواطن المصري البسيط، ويرجع الفضل كل الفضل لاستراتيجية الدولة في هذا السياق والتي أرسى قواعدها الرئيس السيسي وتقوم فلسفتها الأساسية على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت بما لا يضع مجالا للشك في التصدي بكل قوة وحزم لجشع التجار ومع رفع الأسعار بدون داعي.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، الحكومة بضرورة تدشين مبادرات أكثر تُسهم في توفير المنتجات والسلع الأساسية وخاصة في المواسم بأسعار مخفضة للمستهلك، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو نصير المواطن المصري وخاصة البسيط وهذا الأمر واضح جليًا من خلال المتابعة والتوجيهات التي يقوم بها في سبيل الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.