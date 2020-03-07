أخبار مصر | برلمانية عن اساءة صفاء الهاشم لمصر: غير مسؤولة ولا تمثل سوى نفسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن اساءة صفاء الهاشم لمصر: غير مسؤولة ولا تمثل سوى نفسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حديث النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي، التي صرحت بأن مصر دولة موبوءة بـ "فيروس كورونا"، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازه من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت، بأن تصريحاتها النائبة غير مسؤولة ولا تمثل سوى نفسها ولا تتحدث باسم دولة الكويت.

وأوضحت "شاكر" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الحالات التي تم اكتشافها في مصر كانت مصاحبه لاجانب، وأن مصر تتعامل بوضوح في هذا الموضوع، متساءلة: كيف يصبح في مصر وباء كما تدعي النائبة الكويتية والدراسة تعمل والجميع يذهب إلى عمله دون قلق أو خوف والحياة مستمرة دون توقف؟.

وتابعت عضو مجلس النواب: "من حق اي دولة أن تحمي نفسها من الفيرس بطريقتها الخاصة وليس بخروج أحدهم بالادعاء بأن مصر بها وباء"، لذلك ننتظر رد دولة الكويت على الادعاءات التي تنشرها النائبة من تشوهات للدولة المصرية، مؤكدة أن مصر والكويت دولتين شقيقتين لا يجمعهما أي خلافات والعلاقات بينهم قوية ووطيدة.