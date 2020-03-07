أخبار مصر | رئيس الوزراء: لا توجد أي بؤر للإصابة بكورونا باستثناء المركب النيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: لا توجد أي بؤر للإصابة بكورونا باستثناء المركب النيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة بدقيقة وساعة بساعة للعمل على أرض الواقع واكتشاف الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك متابعة أيضا للفنادق والعاملين بالأماكن العامة والسياحية، وحال الاشتباه في أية حالات يتم فحصها فورا والعمل على العلاج حال ثبوت إصابتها.

كما أكد على عدم وجود أية بؤر للإصابة بمرض كورونا بمصر حتى الآن باستثناء المركب النيلي.