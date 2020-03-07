أخبار مصر | غدا.. دفاع النواب تستكمل مناقشة ملف ضوابط حماية أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. دفاع النواب تستكمل مناقشة ملف ضوابط حماية أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تستأنف اجتماعاتها، غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستكمل في اجتماعها مناقشة ملف ضوابط حماية أراضي الدولة، ومؤكدًا أن هذا الملف من أهم الملفات الحيوية التي توليها اللجنة اهتماما، وذلك لحماية أراضي الدول من الاعتداء عليها.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعها المقرر عقده، الاثنين المُقبل، الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية حول إدراج الأحكام الجنائية أو محوها من على الحاسب الآلي.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.