أخبار مصر | عاجل.. خبر سار من الصحة عن مواجهة كورونا.. والتطبيق الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سار من الصحة عن مواجهة كورونا.. والتطبيق الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم توزيع جهاز كاشف لفيروس كورونا بجميع المطارات خلال 30 دقيقة فقط.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 250 ألف كاشف سيتم استيرادهم وتوزيعهم بمختلف المطارات على مستوى الجمهورية.

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كانت زايد قد أكدت إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحى، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه أن حالة المواطن المصرى الذى أصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى، وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن يوم الجمعة قبل الماضية بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم، موضحا أن إجمالى من ثبت إصابتهم بالفيروس هم ثلاثة فقط، وتم التعامل معهم، وأن الفترة السابقة شهدت فحوصات طبية لكل من كان به اشتباه بالإصابة، وأن الـ12 مواطنا على متن الباخرة بالأقصر أمس لم تظهر عليهم أى أعراض لفيروس كورونا.