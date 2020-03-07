أخبار مصر | احتفالًا بيوم المرأة.. المتحف الإسلامي يطلق معرض "الأيدي الناعمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالًا بيوم المرأة.. المتحف الإسلامي يطلق معرض "الأيدي الناعمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف القن الإسلامي، والأميرة هناء المطيري زوجة الوزير المفوض لدولة الكويت ماجد الرشدان بجامعة الدول العربية، متحف "الأيدي الناعمة" احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

والمعرض هو معرضًا فنياً للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

وقال عثمان إن المعرض ضم 300 منتج للحرف اليدوية تنوعت ما بين بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت.

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واستمع عثمان والمطيري لشرح واف حول منتجات المعرض، والذي لم يقتصر على الانتاج اليدوي فقط بل عرض اثنين من المشاركين موهبتهما في الغناء وإلقاء الشعر.

وعبرت المطيري عن سعادتها بحضور المعرض والذي يحمل روح مصر الأصيلة وقالت إن مصر دائمًا مبهرة بأهلها وأعمالهم المتميزة في الماضي والحاضر.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.