أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للصحافة' يزور المقر الانتخابي لـ أخبار اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للصحافة' يزور المقر الانتخابي لـ أخبار اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بزيارة المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة ياسر رزق، ورئيس تحرير الأخبار خالد ميري، والمدير العام أحمد جلال؛ وذلك لمتابعة أخر الاستعدادات للمقر الانتخابي الذي يستقبل الصحفيين والاداريين والعمال.

وأثنى رئيس الهيئة على الاستعدادات، مؤكدًا حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمنتهى الحيدة والشفافية والنزاهة، والحرص على خروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة.

وتابع رئيس الهيئة استعدادات دار الهلال التي تُجرى فيها الانتخابات في نفس التوقيت الأحد 8 مارس 2020.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من إعداد بطاقات التصويت، حسب أعداد العاملين في كل لجنة، والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.