أخبار مصر | من أطفال السرطان لفتاة العربة بالإسكندرية.. مواقف إنسانية لا تنسى للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أطفال السرطان لفتاة العربة بالإسكندرية.. مواقف إنسانية لا تنسى للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعترفت الأمم الدولية بالمواقف الإنسانية لرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ اختار النادي الدبلوماسي الملكي الدولي للأمم المتحدة، ليكون شخصية العالم للإنسانية والسلام والقيادة الحكيمة، الذي أعطي بصمة واضحة في العمل الإنساني في العالم.
وكانت أخر لفتات الإنسانية عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لامرأة مسنة وعلاجها على نفقة الدولة وإعداد مكان مناسب لعلمها، وذلك اثناء تفقده لمتابعة أعمال التطوير في عزبة الهجانة يوم الجمعة الماضي.
وفيما يلي ترصد "الخليج 365" أهم لمسات الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي:
ذوي الإعاقة:
أهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، فأطلق الرئيس علي عام 2018 عام ذوي الإعاقة، كما صدر قانون ذوي الإعاقة في عام 2017، ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة، وقرر مساواتهم بالأسوياء في الجوائز المالية الرياضية وتخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعمهم.
وفى اليوم العالمي للمعاقين شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.
رافق السيسي أول قائدة طائرة بدون زراعيين خلال اجتماعاته في منتدى شباب العالم وكرمها ومنحها جائزة، كما أمر بعلاج الطفلة مروة تامر من ذوي الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة، إذ أنها تحتاج لتدخل جراحي سريع ودقيق لتثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة.
واستجاب لطلب "هديل ماجد"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال إحدى المؤتمرات التي شهدها الرئيس، والتي لقبت نفسها "بأم كلثوم الصغيرة" حيث طلبت منه الغناء أمامه وأن يسمع صوتها على الهواء، قائلة: "وأنا نفسي أطلب من حضرتك طلب، عاوزه أغني قدامك، أنا عاوزاك تسمع صوتي"، وسرعان ما حقق طلبها "ده أنا نفسي أسمع صوتك"، وفور الانتهاء من غنائها، صعد السيسي لمنصة المؤتمر، وصافح الفتاة، التي اتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة، في موقف إنساني.
شهداء الوطن:
كانت تظهر المواقف الإنسانية عند مصاحبته أبناء الشرطة ومصابي العمليات العسكرية في صلاة العيد، واحتفاله معهم وأسرهم بالعيد ويوزع عليهم الهدايا، وتقدم مشيعي جنازة الشهيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق الذي أصيب في أحداث ميدان النهضة، كما خفف معاناة أمهات وزوجات وأبناء الشهداء.
قبّل الرئيس رأس المحاربين القدامى المشاركين في تحرير سيناء بمناسبة ذكراها الـ 35 بالمؤتمر الثالث للشباب، في الاسماعيلية أبريل 2017، ووجه لهم الشكر تقديرا لما بذلوه من فداء وتضحية لأرض الوطن، كما قبّل رأس زينب الكفراوي، بطلة المقاومة الشعبية.
علاج على نفقة الدولة:
أمر السيسي بإصدار قرار لعلاج ناصر فالزعلى نفقة الدولة داخل مستشفيي وادي النيل، الذي كان يعاني من عدة أمراض وليس لديه مالا لاستكمال رحلة علاجه.
أطفال السرطان:
استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفل أحمد في القصر الرئاسي، الذي كان مصاب بسرطان وتمني رؤية السيسي، كما طلب مصافحة الطفل زين يوسف الذي قهر السرطان أربع مرات بعدما حكي قصته مع المرض الي أن غلبه وقهره.
استجابة لطلبات الشعب:
استجاب السيسي لشكوي مواطن بسبب سوء الصرف الصحي في محافظة أسوان، وذلك أثناء تفقده محطة الصرف الصحي في منطقة "كيما" خلال فعاليا مؤتمر الوطني الثالث بأسوان، كما حضر السيسي حفل زفاف للعروسين رغم انشغاله، ووقع شاهدا على عقد القران حتى يكون ذكرى للعروسين.
مساندة الشباب:
دعا السيسي فتاة يمني الشهيرة باسم " فتاة عربة الإسكندرية" لمقابلته في القصر الرئاسي، ومنحها سيارة للعمل عليها، وكرمها بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ بعد أن أنتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كانت تسير بعربة محملة بالبضائع بغرض بيعها والكسب منها، حرص السيسي أن تجاوره في الجلسة الافتتاحية الطالبة مريم فتح الباب، من بين أوائل الثانوية العامة، والتي لم تخجل من الإفصاح عن مهنة والدها بكونه كان يعمل "بواب"، حيث تمت دعوتها من مؤسسة الرئاسة لحضور المؤتمر.
كما حرص السيسي على حضور الطالبة آيه طه مسعود بمؤتمر الشباب في الإسكندرية، حيث تم تكريمها، وقبلها الرئيس من رأسها، وأهداها سيارة لتساعدها على الذهاب إلى الجامعة تقديرا لجهودها في التعليم.