أخبار مصر | من أطفال السرطان لفتاة العربة بالإسكندرية.. مواقف إنسانية لا تنسى للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أطفال السرطان لفتاة العربة بالإسكندرية.. مواقف إنسانية لا تنسى للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواقف إنسانية لا تنسي ظهرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أبناء شعبه، وتعددت إشكالها فأعرب فيها عن استجابته السريعة لأبناء الوطن.

واعترفت الأمم الدولية بالمواقف الإنسانية لرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ اختار النادي الدبلوماسي الملكي الدولي للأمم المتحدة، ليكون شخصية العالم للإنسانية والسلام والقيادة الحكيمة، الذي أعطي بصمة واضحة في العمل الإنساني في العالم.

وكانت أخر لفتات الإنسانية عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لامرأة مسنة وعلاجها على نفقة الدولة وإعداد مكان مناسب لعلمها، وذلك اثناء تفقده لمتابعة أعمال التطوير في عزبة الهجانة يوم الجمعة الماضي.

وفيما يلي ترصد "الخليج 365" أهم لمسات الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي:

ذوي الإعاقة:

أهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، فأطلق الرئيس علي عام 2018 عام ذوي الإعاقة، كما صدر قانون ذوي الإعاقة في عام 2017، ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة، وقرر مساواتهم بالأسوياء في الجوائز المالية الرياضية وتخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعمهم.

وفى اليوم العالمي للمعاقين شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.



رافق السيسي أول قائدة طائرة بدون زراعيين خلال اجتماعاته في منتدى شباب العالم وكرمها ومنحها جائزة، كما أمر بعلاج الطفلة مروة تامر من ذوي الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة، إذ أنها تحتاج لتدخل جراحي سريع ودقيق لتثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة. رافق السيسي أول قائدة طائرة بدون زراعيين خلال اجتماعاته في منتدى شباب العالم وكرمها ومنحها جائزة، كما أمر بعلاج الطفلة مروة تامر من ذوي الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة، إذ أنها تحتاج لتدخل جراحي سريع ودقيق لتثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة. واستجاب لطلب "هديل ماجد"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال إحدى المؤتمرات التي شهدها الرئيس، والتي لقبت نفسها "بأم كلثوم الصغيرة" حيث طلبت منه الغناء أمامه وأن يسمع صوتها على الهواء، قائلة: "وأنا نفسي أطلب من حضرتك طلب، عاوزه أغني قدامك، أنا عاوزاك تسمع صوتي"، وسرعان ما حقق طلبها "ده أنا نفسي أسمع صوتك"، وفور الانتهاء من غنائها، صعد السيسي لمنصة المؤتمر، وصافح الفتاة، التي اتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة، في موقف إنساني. Advertisements شهداء الوطن:

كانت تظهر المواقف الإنسانية عند مصاحبته أبناء الشرطة ومصابي العمليات العسكرية في صلاة العيد، واحتفاله معهم وأسرهم بالعيد ويوزع عليهم الهدايا، وتقدم مشيعي جنازة الشهيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق الذي أصيب في أحداث ميدان النهضة، كما خفف معاناة أمهات وزوجات وأبناء الشهداء.