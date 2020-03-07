مصر | بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، بعد ارتكابهما 11 واقعة سرقة هواتف محمول بأسلوب الخطف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم مفادها قيام "ثروت.م.ي.ع"، 24 سنة، عاطل، (سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة)، وشقيقه "مبروك.م.ي.ع"، 20 سنة، عاطل، مقيمان بمنطقة عرب النعام، بنطاق القسم، بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الأهالي خاصا السيدات، عنوة عنهن مستخدمين في ذلك توك توك ملك أحدهما.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وارتكابهما 11 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، بنطاق قسم شرطة الحوامدية.

وأعدت القوات مأمورية، برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وتم استهدفتهما، والقبض عليهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بما توصلت إليه التحريات، وتصريفهما في المسروقات لدي عميلهما "إسلام.ف. ف"، 29 سنة، صاحب محل هواتف محمول.

وتمكنت القوات من ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

