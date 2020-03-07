شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوضج بؤرة «كورونا» داخل مصر.. ويؤكد: لن نتردد في منع انتشاره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض والانتقال ليصيب مواطنين جددًا.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مساء السبت، أن مصدر بؤرة المرض الذي كانت أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر، كان مراكب نيلية، وغير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج.

وشدد على أن أي تهديد ولو كان بنسبة قليلة سيتم التعامل معه لحماية المواطنين المصريين، وأن مصر من أولى دول العالم في التحرك لاتخاذ إجراءات طبية وحجْر صحي منذ إعلان الوباء في الصين، مشيرا إلى وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الوقائية والحالات التي يعلن عنها.