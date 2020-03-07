شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك 11 حالة من على متن الباخرة النيلية في الأقصر ثبتت سلبية تحاليلهم، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، إضافة إلى تأكد إصابة 33 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن «حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، والمواطن المصري المصاب بالفيروس جرى نقله إلى الحجر الصحي، وتمت معاينة جميع المخالطين له، وعددهم 42».